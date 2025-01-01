Groot woonproject in Linkebeek gaat voorlopig niet door: “Dit overstijgt de draagkracht van het centrum”

Groot woonproject in Linkebeek gaat voorlopig niet door

In Linkebeek gaat de bouw van 20 appartementen in de Stationsstraat voorlopig niet door. Ook drie woningen langs de Oude Weg en een ondergrondse parking maken deel uit van het bouwproject dat het schepencollege geweigerd heeft.

Voor het woonproject in het centrum van Linkebeek kan gerealiseerd worden, moeten eerst enkele bestaande constructies gesloopt worden. Een groot deel van een gebouw dat zou moeten verdwijnen doet nog dienst als opslagplaats van een antiquair.

Voor Linkebeek mogen er op termijn wel nieuwe woningen komen in de Stationsstraat, maar dan wel op maat van het dorpscentrum. "Het woonproject overstijgt de draagkracht van de buurt, daarom hebben we de plannen geweigerd. Intussen hebben we opnieuw een afspraak met de promotor en de eigenaar van het project en een oplossing is in de maak”, aldus de burgemeester van Linkebeek Yves Ghequiere.

Ook de bewoners zijn niet gerust in het woonproject. Ze vrezen voor een toename van het verkeer in de Stationsstraat. Over het aantal parkeerplaatsen en het verlies van groen zijn ook bedenkingen. Terug naar de tekentafel dus. "Minder appartementen, minder volume. Ook aan de achterkant van de huizen op de Oude Weg zou er gebouwd worden. Het geheel was toch wel indrukwekkend voor zo een perceel", aldus nog Ghequiere.

