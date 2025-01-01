Merchtem trekt minimumleeftijd voor OCMW-serviceflats op van 60 naar 65 jaar: “Regel meteen van kracht”

Voortaan kunnen enkel mensen vanaf hun 65e verjaardag zich inschrijven voor een serviceflat van het OCMW. Bij een aantoonbare noodzaak kan een afwijking worden toegestaan. Voor de bewoners die op dit moment in een serviceflat wonen, verandert er niets. Ook voor mensen die zich al inschreven op de wachtlijst wijzigt niets.

Schepen van Welzijn Reinhoud De Bosscher licht toe: “De wachtlijst om een serviceflat te betrekken is lang, maar het verloop is relatief beperkt. Dan moet je durven bijsturen. De overheid schuift de pensioenleeftijd op richting 67 jaar, het optrekken van de minimumleeftijd voor een serviceflat van het OCMW is dus logisch. Het schaarse aanbod wordt gerichter toegekend aan wie het het meest nodig heeft. Tegelijk blijven we menselijk: waar een aantoonbare, dringende nood is, kan een uitzondering worden toegestaan.”

Het OCMW van Merchtem beheert in totaal 61 serviceflats, waarvan 48 in Merchtem en 13 in Peizegem.