Sint-Pieters-Leeuw vangt vluchtelingen op in woonunits: “We kunnen er ook sociale huurders in onderbrengen”

De woonunits, eigendom van het Agentschap Wonen in Vlaanderen, worden ter beschikking gesteld via Woonmaatschappij Woonpunt Zennevallei. “Het zijn mooie en hedendaagse appartementen”, zegt schepen van Wonen Bart Keymolen uit. “Ze zijn er gekomen dankzij de goede samenwerking met Woonpunt Zennevallei. Het grote voordeel is dat we er tijdelijk ontheemden in kunnen onderbrengen. Daarna kunnen we die units zelf gebruiken om de woonnoden in onze eigen gemeente op te vangen.”

En dat komt goed van pas. De bekende woontorens vlak naast de containers zijn tot op de draad versleten en worden afgebroken. Wie er nu nog woont, zal een tijdelijke opvang moeten vinden. En dan komen de units goed van pas. “De ruimtelijke plannen zijn volledig rond, binnenkort wordt de bouwaanvraag ingediend. Realistisch gezien moet het mogelijk zijn om in 2027 te beginnen met de werken”, aldus Keymolen. “De nieuwbouw wordt alleszins lager. Oorspronkelijk waren hier 200 woningen, we gaan in het nieuwe project maar 150 woningen plaatsen.”