Vastgoedmakelaars: "Betonstop in de Rand schiet doel voorbij"

De open ruimte beschermen, is een vaak terugkerende belofte in aanloop naar 13 oktober. Een aantal lijsttrekkers pleit in onze rubriek 'De mening van de lijsttrekker' onomwonden voor een betonstop in hun gemeente.

Zo'n maatregel is nefast voor de Vlaamse Rand, vindt vastgoedmakelaar Thomas Valkeniers. "Heel wat gemeenten hebben al een bouwstop. Dat betekent dat je toestaat dat noch open ruimte wordt ingenomen, noch het centrum wordt verdicht. Dat is nefast, want je hebt een stijgende vraag en een stagnerend aanbod, dan heb je dus stijgende prijzen."

Valckeniers' oplossing is een doordachte bouwshift. In plaats van open ruimte dicht te betonneren, moeten we meer in de hoogte bouwen, vindt hij. Maar ook de van de appartementisering van hun gemeente gruwen veel lijsttrekkers.

Valckeniers antwoordt: "Wanneer je een stolp over je gemeente plaatst, dan heb je op termijn ook minder inkomsten om, bijvoorbeeld nieuw groen aan te kopen."