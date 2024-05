Nieuwe website moet Vilvoorde op kaart zetten als toeristische bestemming

De afgelopen jaren zette stad Vilvoorde al sterk in op haar toeristische branding, met onder meer een nieuwe huisstijl en het in kaart brengen van het toeristische aanbod. Dat aanbod vind je op de website. “Daar komt het potentieel van de stad volledig tot uiting”, zegt schepen van Toerisme Tine Paredis. “We hopen dan ook dat we de komende jaren meer bezoekers kunnen aantrekken vanuit het hele land en hen kunnen verrassen met ons gevarieerd toeristisch aanbod. We beseffen dat we niet altijd de meest voor de hand liggende bestemming zijn, maar we zijn een stad waar er altijd wel iets te beleven valt, een stad vol goeie vibes, zeg maar.”

Er is op de website niet alleen aandacht voor de toeristische hotspots. “Het wordt dus het perfecte platform om Vilvoordenaars, en vooral bezoekers, op regelmatige basis kennis te laten maken met onze winkels en culinaire troeven”, besluit schepen van Economie Didier Cortois.