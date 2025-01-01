17de stripbeurs in Cultuurschuur De Cam in Gooik: “We mikken bewust ook op jong publiek”

Het zijn de Heemkundige Kring van Gooik en de plaatselijke bibliotheek die het evenement organiseren. Dit jaar worden ook jonge stripliefhebbers extra in de kijker gezet. “Samen met de bibliotheek van Gooik hadden we het idee om de kinderen een strip te laten maken en daar een kleine wedstrijd aan te verbinden”, zegt schepen van Bibliotheek Sandra Dero. “We mikken bewust op een jong publiek omdat we merken dat jongeren minder en minder lezen en daar willen we toch actief op inzetten.”

Eén van de winnaars is de 6-jarige William, die duidelijk geen gebrek aan verbeelding heeft. “Mijn strip gaat over een dinosaurus die van ananas is gemaakt, door een bos loopt en achterna gezeten wordt door een wolf”, klinkt het bij William. “Als cadeau kreeg ik een waardebon om iets te kopen op de beurs. Ik heb een strip gekocht over een vis. Waarom? Omdat mij dat wel leuk leek.”

Wat in de jaren ‘90 begon als een eenvoudige stripbeurs met één striptekenaar, is er nu eentje geworden dat niet meer weg te denken is en waar zo'n 400 à 500 stripliefhebbers op afkomen. “We zijn één van de weinige stripbeurzen waar ook heel wat jongen mensen naartoe komen. Meestal gaat het om oudere stripverzamelaars, dat zijn de echte fanaten, maar wij proberen ook de jeugd erbij te betrekken”, besluit Jean-Paul De Loecke, voorzitter van de Heemkundige Kring Gooik