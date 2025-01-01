Boombox Rehearsals wil met container aan sporthal repetitieruimte voor muzikanten toegankelijker maken

In Halle vind je voortaan een zwarte container naast sporthal Paul Bricout in Lembeek. 't Is een project van een groep jonge Halse muzikanten die zo via het Burgerbudget van de stad repetitieruimte toegankelijk willen maken voor muzikanten uit de buurt. Want via het online boekingssysteem kan iedereen de container op bepaalde momenten huren.