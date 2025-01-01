Boombox Rehearsals
Boombox Rehearsals wil met container aan sporthal repetitieruimte voor muzikanten toegankelijker maken

In Halle vind je voortaan een zwarte container naast sporthal Paul Bricout in Lembeek. 't Is een project van een groep jonge Halse muzikanten die zo via het Burgerbudget van de stad repetitieruimte toegankelijk willen maken voor muzikanten uit de buurt. Want via het online boekingssysteem kan iedereen de container op bepaalde momenten huren.

Boombox is een professionele repetitieruimte in een akoestisch ingerichte container. Die is ingericht met een 5-delig drumstel, gitaarspeakers, een basversterker en een geluidsinstallatie met microfoons. De container van 5 op 6 meter wordt uitgebaat door vzw Boombox. De organisatie wil muziek toegankelijk maken voor iedereen die goesting heeft om te creëren.

