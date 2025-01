De Kazerne verlost van storende echo’s: “Zaal nu beter geschikt voor optredens en fuiven”

Sinds enkele weken ziet de fuifzaal van De Kazerne er een beetje anders uit. Er hangen allerlei panelen aan de muren en aan het plafond kan je rijen grijze plaatjes zien hangen. De nieuwe decoraties zijn akoestische panelen die echo’s tegengaan. “Daardoor is de zaal nu beter geschikt voor optredens, fuiven en andere evenementen. Vroeger had je hier altijd heel wat echo’s. Dat was vaak erg storend”, zegt Bram Vetsuypens, één van de initiatiefnemers en zelf ook dj. “Een van de eerste keren dat ik hier kwam draaien, viel de muziek meermaals uit omdat de echo voor meer geluid zorgde en de maximale decibels overschreden werden. We zijn dus blij dat dit nu verholpen is.”

Het initiatief komt van het Burgerbudget-project. Begin 2023 werd een bedrag van 200.000 euro door bijna 900 Hallenaren en een burgerjury verdeeld over acht projecten van inwoners. Vijf daarvan zijn al gerealiseerd, de laatste drie volgen de komende maanden. “Zo wordt er binnenkort een aannemer aangesteld om het loopparcours in en rond het Kasteelpark van Lembeek aan te leggen en begin maart wordt de pop-upspeelplek geleverd. Hiermee hebben we een mobiele oplossing voor een leuke speelplek in het hart van de stad”, besluit burgemeester Eva Demesmaeker.