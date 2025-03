Harmonie De Gilde laat kinderen kennismaken met jeugdorkest tijdens Vriendjesdag

Bij Harmonie De Gilde in Asse is het vandaag ‘vriendjesdag’. Al wie kennis wil maken met het jeugdorkest van de harmonie is er welkom om een dagje mee te musiceren en elkaar te leren kennen. De Gilde bestaat bijna 138 jaar en organiseert wekelijks repetities voor zowel het volwassenenkorps als De Gildejeugd.