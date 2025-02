Jeugdtheater Geflipt! staat op podium met ‘Zwarte Gaten’: “De goesting was te groot”

Jeugdtoneelvereniging Geflipt! is het bewijs dat jongeren nog interesse hebben in toneel. De vereniging uit buurgemeente Willebroek bestaat nog maar twee jaar naast de normale theaterwerking. “Na enkele populaire workshops én de grote opkomst voor de eerste productie 'De Wereld van Alice' vorig jaar, was de goesting te groot om er niets meer mee te doen”, klinkt het bij Geflipt!.

“Het stuk Zwarte Gaten gaat over de ruimtereizigers van sterrenstelsel Pax Pakis en die moeten eigenlijk de gaten in het grote verstand zien te dichten. Ze komen de oplossing zoeken in de moderne media, die echt helemaal geflipt is en doorgeslagen”, zeggen acteurs Celle en Fien. “We zijn als acteurs de voorbije tijd dichter naar elkaar toegegroeid. Ik vind het leuk dat iedereen met iedereen kan lachen en spelen en dat we ondertussen ook nog iets productiefs kunnen maken.”

De creatieve geest achter de productie is regisseur Thomas De Wit. “De acteurs hebben een hechte vriendengroep gevormd, ze zoeken elkaar ook op buiten het theater”, zegt Thomas. “Wat hen zo sterk maakt? Hun enthousiasme en het feit dat ze compleet gestoord zijn. Ik weet niet van wie ze dat hebben, maar… het komt goed van pas op het podium.”