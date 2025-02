Voor de vierde keer zet de Wondere Pluim lagereschoolkinderen aan het schrijven. Dit jaar nemen twaalf scholen, goed voor 2.500 leerlingen, deel aan de wedstrijd. Het initiatief van het Herman Teirlinckhuis en de provincie Vlaams-Brabant legt de nadruk op het verhaal. Spelling komt op de tweede plaats.

Om de creativiteit de vrije loop te geven schrijven de leerlingen op de ambachtelijke manier, met de hand. "Als je met de hand schrijft komen er allerlei creatieve processen op gang die toch minder aangesproken worden als je typt. En we vinden het ook fijn om zo ja het ambachtelijke schrijven met de hand nog eens met z’n allen uit te proberen", zegt Ine Muys van de Wondere Pluim.

Inspiratie moet je soms niet ver zoeken. "Over een school die te huur is, die lelijk is, oud, grijs en dan zijn er een paar stiften, pennenzakken en gommen die het mooi maken", zegt Enes. "Eigenlijk dacht ik gewoon aan onze school. Ik bedoel niet dat onze school lelijk is, maar ik keek ook naar mijn pennenzak en zo kreeg ik inspiratie."

Ook Anneke is al een heel eind op weg met haar verhaal en leest een stuk hardop voor: "Ik en mijn volk gingen naar binnen, er waren heel veel vallen. Maar de meeste konden we ontwijken, maar dan gingen we de schatkamer binnen. En wat we daar zagen, dat kan niemand omschrijven."

De ouders van de kinderen maken een eerste selectie, daarna kiezen een lezersjury, kinderjury en auteurs de meest creatieve verhalen. De mooiste 48 verhalen komen in het Pluimboek en enkele winnaars krijgen ook de Wondere Pluim-trofee.