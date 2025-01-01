Laatste weekend voor Eetkroeg Manu

DJ's en optredens vandaag en morgen en zondag een familiedag, zo zwaait Eetkroeg Manu de schare vaste en losse cafégangers uit. Het café sluit de deuren omdat uitbater Kris De Meuter iets anders wil doen. De Meuter wil zich in eerste instantie ten volle toeleggen op zijn schepenambt in de gemeente.

Veertig jaar geleden is de kroeg opgericht door Manu. De zaak is uitgegroeid tot de vaste vrijdagnamiddaghalte van heel wat scholieren en kan bogen op een cliënteel dat van een feestje houdt. De Wereldbekerwedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm, die een massa volk op de been brachten, zitten in het collectieve geheugen van heel wat Ternatse kroegtijgers.

De toekomst van het gebouw is onzeker. Het komt te koop en de nieuwe eigenaar kan ermee doen wat hij maar wil. De Meuter sluit niet uit dat er opnieuw een horecazaak onderdak vindt.