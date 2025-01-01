Leerlingen trekken Druivenfestival in Hoeilaart op gang

Leerlingen trekken Druivenfestival in Hoeilaart op gang In Hoeilaart start vanavond een nieuwe editie van het Druivenfestival. Dat betekent vier dagen feest vol optredens, tweedehandsmarkten, tentoonstellingen en zelfs een lichtstoet, om de beroemde tafeldruiven in de kijker te zetten. Om 20 uur staan Belle Perez en haar live-band op het podium, maar vanmiddag stroomde het terrein langs het gemeentehuis al één keer vol voor het Druifjésfestival, voor de leerlingen uit de gemeente.

