Muzikante MAVEE: "Als ik 'big' mag gaan, droom ik van een samenwerking met Angèle"

MAVEE is het alter ego van Maureen Vercauteren (24) uit Meise. De muziek die ze brengt, houdt het midden tussen r&b, pop en ook wat hiphop. "'t Is een beetje een mix van die drie vibes," lacht ze. Vier jaar geleden nam MAVEE deel aan Sound Track, een muziekwedstrijd van Vi.be en een paar grote muziekhuizen. Dat opende deuren. "Ik was één van de winnaars en dat heeft mijn carrière wel een boost gegeven. Ik heb veel mogen spelen. Eerst solo met een backing track, en na een jaar met een live band."

Leven van haar muziek kan MAVEE nog niet. "Ik verdien wel iets, maar niet voldoende. Daarom ben ik eigenlijk op zoek naar een deeltijdse baan. Ik denk er zelfs aan om hier op de luchthaven te werken. Mijn zus is stewardess en dat is echt een fijne job. Zelf zou ik wel grondstewardess willen worden, zodat ik toch altijd in het land ben om muziek te kunnen spelen en op te treden."

'Big' dromen

Want MAVEE blijft met succes plannen maken. Zo werd één van haar nummers opgepikt in de fictiereeks Knokke Off. In 2025 brengt ze nieuwe muziek uit en daar horen ook samenwerkingen bij. "Ik sta altijd open voor collabs", zegt ze. In het verleden werkte MAVEE al samen met Oski, Oriana Ikoma en Freddie Konings. "En als ik 'big' droom, dan hoop ik ooit op een samenwerking met Angèle," lacht ze.