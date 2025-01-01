De Gordel lokt 31.000 mensen naar de Vlaamse Rand: "Nog nooit was De Gordel zo veelzijdig"
Zo’n 31.000 enthousiaste bezoekers zijn vandaag afgezakt naar de Vlaamse Rand voor een feestelijke editie van de Gordel. Het prachtige weer en de enthousiaste focusgemeente Asse brachten véél volk op de been. Deze editie van De Gordel doet nog beter dan vorig jaar, toen er 28.000 Gordelaars werden geteld.
Het Vlaamse en het groene karakter van de Rand stond volop in de belangstelling tijdens De Gordel. Daarnaast werd het een dag vol sportieve uitdagingen, culturele ontdekkingen, culinaire verwennerij en familiale gezelligheid. De Gordel verraste dit jaar met een ruim aanbod aan ‘urban sports’ zoals 3x3 basketbal en pannavoetbal, én een spectaculair parcours voor de Gordel Cross, wat veel nieuwe bezoekers aantrok. Ook de muzikale optredens – onder meer van #LikeMe en Bram & Lennert – en de proeverijen van streekgerechten vielen in de smaak.
“Nog nooit was de Gordel zo veelzijdig: sport, cultuur én lekker eten brachten opnieuw duizenden mensen samen in onze Vlaamse Rand”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “De Gordel is echter geen sportmanifestatie van dertien in een dozijn, maar een uniek evenement dat steeds sterker teruggrijpt naar de oorspronkelijke boodschap: de Rand is groen én Vlaams. Die boodschap maken we ook heel concreet. Voor elke geregistreerde deelnemer planten we een nieuwe boom in de Rand. Sinds 2020 zijn er zo al meer dan 70.000 Gordel-bomen bijgekomen. Ik wil iedereen bedanken voor deze mooie editie, in het bijzonder de fantastische focusgemeente Asse-Zellik”
De Gordelaars genoten van een mooie editie met twee ankerpunten: focusgemeente Asse-Zellik en het Provinciedomein van Huizingen. Partners zoals de Provincie Vlaams-Brabant en vzw ‘de Rand’ hebben veel werk verricht om er een topeditie van te maken. "Met de Gordel zetten we de Vlaamse Rand en al zijn troeven in de kijker. Aan de reacties van de deelnemers te zien, zijn we daar weer in geslaagd", zegt gedeputeerde Bart Nevens. "Vandaag bruiste ons provinciedomein in Huizingen van leven”, vult gedeputeerde voor de provinciedomeinen Ann Schevenels aan. “Duizenden Gordelaars ontdekten ons domein via kinderanimatie, optredens en streekproducten die we er organiseerden. We zijn er zeker van dat ze zullen terugkeren want het provinciedomein in Huizingen is een pareltje in de Vlaamse Rand.”