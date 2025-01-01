De Gordel lokt 31.000 mensen naar de Vlaamse Rand: "Nog nooit was De Gordel zo veelzijdig"

Het Vlaamse en het groene karakter van de Rand stond volop in de belangstelling tijdens De Gordel. Daarnaast werd het een dag vol sportieve uitdagingen, culturele ontdekkingen, culinaire verwennerij en familiale gezelligheid. De Gordel verraste dit jaar met een ruim aanbod aan ‘urban sports’ zoals 3x3 basketbal en pannavoetbal, én een spectaculair parcours voor de Gordel Cross, wat veel nieuwe bezoekers aantrok. Ook de muzikale optredens – onder meer van #LikeMe en Bram & Lennert – en de proeverijen van streekgerechten vielen in de smaak.

“Nog nooit was de Gordel zo veelzijdig: sport, cultuur én lekker eten brachten opnieuw duizenden mensen samen in onze Vlaamse Rand”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “De Gordel is echter geen sportmanifestatie van dertien in een dozijn, maar een uniek evenement dat steeds sterker teruggrijpt naar de oorspronkelijke boodschap: de Rand is groen én Vlaams. Die boodschap maken we ook heel concreet. Voor elke geregistreerde deelnemer planten we een nieuwe boom in de Rand. Sinds 2020 zijn er zo al meer dan 70.000 Gordel-bomen bijgekomen. Ik wil iedereen bedanken voor deze mooie editie, in het bijzonder de fantastische focusgemeente Asse-Zellik”