Expo van vzw Zonnelied één van de blikvangers tijdens De Week van de Verbeelding in het Kasteel van Groenenberg

In het Kasteel van Groenenberg in Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw) kan je de Zonneliedcollectie ontdekken. Die bestaat uit beeldend werk van de Zonneliedkunstenaars, dat zijn 21 kunstenaars van vzw Zonnelied, een dienstverleningscentrum voor mensen met een beperking.

De groep kunstenaars is, net als hun werk, bijzonder divers. Wat hen verbindt, is hun spontane behoefte om te creëren. Hun werk is altijd erg persoonlijk, staat los van conventies of trends en is niet gebonden aan een specifiek doelpubliek. Die focus op en respect voor de eigenheid van elke artiest vormt dan ook het belangrijkste uitgangspunt in de werking van de ateliers van Zonnelied. Deelnemers krijgen er de tijd en de ruimte om ongedwongen te experimenteren, hun eigen vormentaal te ontwikkelen en zichzelf te ontplooien als kunstenaars. Dit proces van empowerment staat steeds centraal en gaat voor op het resultaat.

Eén van de kunstenaars is Luc Saelens: “Ik heb al heel veel succes gehad, ik ben echt blij. Er zijn al veel mensen komen kijken.”

Daarnaast werken ze hier ook met kunstbabbelaars en gidsen, zij vertellen wat ze over de werken weten en gaan in dialoog met het publiek.

Dinora De Waele, coach Zonneliedcollectie: “Ze starten en dan soms zijn ze niet te stoppen. We zijn bezig sinds vrijdag en ik merk dat mensen er enorm in groeien, elke dag vertellen ze meer en meer. Het is een empowermentproject, we nemen die mensen mee in een nieuwe rol, een rol van uitleg geven en vertellen.”