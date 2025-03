Kampenhout in de ban van volksmuziek

Kampenhout draagt naast het witloof ook het muzikaal erfgoed een warm hart toe. Het Brabants Centrum voor Muziektradities (BCM) in De Krop is daarvan het bewijs. Het BCM omvat het levenswerk van musicoloog en Kampenhouts ereburger Hubert Boone. Hij schonk zijn grote collectie van unieke volksinstrumenten en boeken in 2010 aan de gemeente. Tijdens Klankenhout zet het lokaal bestuur dat muzikale erfgoed in de schijnwerpers.

Dat gebeurt met een dag vol muziek, dans en ontspanning. Zo kan je deelnemen aan een jamsessie of genieten van de concerten van o.m. Cantabile, Crooniek, Zachtbesnaard, Limbrant en À râse dè têre. Je kan ook een duik nemen in de ruime collectie van het BCM of de tentoonstelling over het Vlaamse muzikale volksleven bezichtigen.