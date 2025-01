Klokkenjagers schrijven boek ‘De klokken van Sint-Pieters-Leeuw’: “Achter elke klok zit een verhaal”

Alle vondsten uit Sint-Pieters-Leeuw schreven de klokkenjagers neer in het boek ‘De klokken van Sint-Pieters-Leeuw'. Daar zitten best bijzondere dingen bij zoals een klok uit 1626 met een heel aparte vorm die gebruikt werd om de kloosterlingen aan het eten te roepen.

“Het boek is voor ons als heemkring in Sint-Pieters-Leeuw een heel mooie aanwinst. 't Was fijn om met zo'n ploeg experten op pad te kunnen gaan en een stukje van ons erfgoed in beeld te brengen en van dichterbij te bekijken. Van klokken weten we vaak niet veel omdat er altijd een toren rond zit, waar je vaak niet in geraakt. Dus je hoort ze, maar je ziet ze weinig”, aldus Kristien Van Hecke van de dienst Erfgoed van Sint-Pieters-Leeuw.

Het boek is voor 5 euro te koop in het landhuis De Viron.