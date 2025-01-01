Dirk uit Mazenzele gekroond tot Koning der Koningen van Brabant: "Een grote eer"

Boogschieten is net zoveel een sport als een traditie. "We vieren dit jaar de 484ste verjaardag van onze gilde", zegt hoofdman Wilfried De Koster. Eén van de jaarlijkse tradities is dat de Sint-Pietersgilde - net als alle andere boogschuttersgilden - ieder jaar met Pinksteren op zoek gaat naar een koning. Alle koningen van de provincie verzamelen dan op het Brabants gildefeest om op zoek te gaan naar een Koning der Koningen.

Op 31 augustus kroont Dirk Verdoodt uit Opwijk zich in Hakendover tot Koning der Koningen. "Een grote eer", zegt hoofdman De Koster. "Want dat is zo simpel nog niet. De vorige koning krijgt drie 'scheuten' om de hoofdvogel af te schieten, daarna mag de volgende gelote kandidaat het proberen." En de volgende is Dirk, die ondanks een strakke wind zich met één schot tot Koning der Koningen kroont. Gisteren krijgt Dirk daarvoor een bijzondere halsketting omgehangen.

Het is nog maar de vierde keer sinds 1541 dat de Mazelse Sint-Pietersgilde een Koning van Brabant levert. "Het brengt wel wat verantwoordelijkheid met zich mee", aldus de hoofdman. "Volgend jaar is het onze beurt om het gildefeest te organiseren. Een datum is er nog niet, maar we houden jullie op de hoogte."