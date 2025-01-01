Dirk met zijn koningin

Dirk uit Mazenzele gekroond tot Koning der Koningen van Brabant: "Een grote eer"

Dirk Verdoodt uit de Opwijkse deelgemeente Mazenzele is gisteren in Hakendover gehuldigd als Koning van Brabant. "Een grote eer", zegt Wilfried De Koster hoofdman van de Sint-Pietersgilde.

Boogschieten is net zoveel een sport als een traditie. "We vieren dit jaar de 484ste verjaardag van onze gilde", zegt hoofdman Wilfried De Koster. Eén van de jaarlijkse tradities is dat de Sint-Pietersgilde - net als alle andere boogschuttersgilden - ieder jaar met Pinksteren op zoek gaat naar een koning. Alle koningen van de provincie verzamelen dan op het Brabants gildefeest om op zoek te gaan naar een Koning der Koningen.

Op 31 augustus kroont Dirk Verdoodt uit Opwijk zich in Hakendover tot Koning der Koningen. "Een grote eer", zegt hoofdman De Koster. "Want dat is zo simpel nog niet. De vorige koning krijgt drie 'scheuten' om de hoofdvogel af te schieten, daarna mag de volgende gelote kandidaat het proberen." En de volgende is Dirk, die ondanks een strakke wind zich met één schot tot Koning der Koningen kroont. Gisteren krijgt Dirk daarvoor een bijzondere halsketting omgehangen.

Het is nog maar de vierde keer sinds 1541 dat de Mazelse Sint-Pietersgilde een Koning van Brabant levert. "Het brengt wel wat verantwoordelijkheid met zich mee", aldus de hoofdman. "Volgend jaar is het onze beurt om het gildefeest te organiseren. Een datum is er nog niet, maar we houden jullie op de hoogte."

© Dirk met zijn koningin te midden van de andere schutterskoningen

Meest bekeken

Jeugd
Onderwijs
Sport

800 leerlingen van Sint-Donatus in Merchtem bedwingen hindernissen: “Veel leuker dan een gewone veldloop”

vrij 12 sep
Samenleving
Vlaamse Rand

Zorgboerderij Huppeldepup klaagt wantoestanden aan: “Verkoop van dieren via tweedehandswebsites is illegaal en moet stoppen"

Economie
Cultuur
Vlaamse Rand

Dilbeekse juwelen schitteren op New York Fashion Week: "Ik hou ervan om verhalen te creëren”

zat 13 sep
Dirk met zijn koningin
Cultuur
Vlaams-Brabant

Dirk uit Mazenzele gekroond tot Koning der Koningen van Brabant: "Een grote eer"

Cultuur
Samenleving

Voodoo Village wordt voor één avond groot buurtfeest: "Belangrijk om iets terug te geven"

vrij 12 sep

Meer nieuws uit de regio

Vanaf vannacht steken Merchtem, Opwijk en Londerzeel de straatverlichting opnieuw aan
Samenleving

Vanaf vannacht steken Merchtem, Opwijk en Londerzeel de straatverlichting opnieuw aan: “Niet meer doven, maar dimmen”

woe 10 sep
Remco Evenepoel
Sport

Evenepoel krijgt Ilan Van Wilder als bodyguard mee naar WK in Rwanda

din 2 sep
Cultuur

Kunstenaarscollectief Toer&Taxus bestaat kwarteeuw en viert met expo

zat 16 aug
Mazout in de Puttenbeek in Opwijk
Groen

1.000 liter mazout lekt in Puttenbeek Opwijk

don 14 aug
Stefaan uit Opwijk wandelt de Dodentocht ten voordele van het Berrefonds
Samenleving

Stefaan uit Opwijk bereikt finish Dodentocht ten voordele van Berrefonds

zon 10 aug