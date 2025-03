Brusseleir in de Vlaamse Rand: tiende Gruuten Talkshow

Humor, gezelligheid, muziek en, de rode draad in alles wat vzw Brusseleir! doet, het Brussels dialect. Dat waren de ingrediënten voor de tiende editie van de Gruuten Talkshow gisterenavond in Zellik.

Geert Dehaes, algemeen directeur van Brusseleir!, weet waarom de vzw blijft inzetten op het Brussels. "Het is belangrijk natuurlijk om die dialecten bij ons te houden, het maakt deel uit van onze histoire, ons cultureel gegeven, niet alleen in Brussel ook daarbuiten. Dus we moeten zien dat we daarmee kunnen voesj doen, dat de mensen en ook de jonge mensen, de gamins en gaminnekes een beetje de influence hebben van dat dialect", zegt Dehaes. "Dat zou tof zijn, want we spreken de dag van vandaag alles door elkaar het is ene mélange. Je hebt veel talen die we spreken, wat leuk is, maar wat wij spreken is ook tof en dat gaan we met dat ander melangeren."

Van 'melangeren' kent stand-upcomedian Ehran Demirci alles. Demirci komt zelf uit Beringen, maar woont ondertussen al twintig jaar in Brussel. Zijn kinderen spreken dan ook vloeiend Brusseleirs. Zij komen thuis met à l’aise ket, papa en dat vind ik zo mooi, dat moeten we blijven koesteren, dat moeten we ook doorgeven aan die jonge gastjes."

Ook Mathias Vergels die op de Gruuten Talkshow enkele liedjes ten berde bracht, kreeg de liefde voor dialect met de paplepel ingegeven. "Mijn favoriete uitspraak is er een van mijn vader", zegt Vergels. "Ik herinner me nog zeer goed dat hij als ik onder mijn voeten kreeg, altijd zei: Goedverdoeme ket, ik had beter op den stuif geschoten dan had ik aa nog eens zien dansen."

Wie geïnteresseerd is in de activiteiten van Brusseleir! kan het gezelschap volgen via de sociale mediakanalen of de website.