Concert in CC De Zandloper is thuismatcht voor zanger-gitarist Anton van LũpḁGangGang

LũpḁGangGang maakt experimentele muziek en heeft al optredens op de Gentse Feesten en in de Ancienne Belgique op hun naam staan. Volgende week volgt CC De Zandloper, best bijzonder voor zanger-gitarist Anton. "Het is de eerste keer dat we in Wemmel zullen optreden. Toch wel speciaal, gezien ik hier naar school ben geweest en muziek heb leren maken."

Dat Anton een muzikaal talent is, hoeft niet te verwonderen. Hij heeft een muzikale familie en zijn vader is een radiomaker die gepassioneerd is door muziek. "Muziek is voor mij een soort van vanzelfsprekendheid," klinkt het dan ook.

Eind november komt het eerste live album uit van LũpḁGangGang, met nummers die "helemaal door het lint geslagen zijn", zegt Anton. "In het begin was onze muziek heel erg geïnspireerd op funk en jazz. Maar nu halen we invloeden uit verschillende genres, zoals hiphop, punt en postrock."

Een voorsmaakje van de muziek van LũpḁGangGang ontdek je in ons nieuws. Tickets voor het concert in de Zandloper vind je hier.