650.000 bloemen versieren Grote Markt in Brussel

Het tapijt is nog tot zondag te bewonderen. Jarenlang werden dahlia's met begonia's gecombineerd, maar van die laatste bloemsoort is er nu geen spoor te bekennen. “Het probleem is dat die last heeft van de klimaatverandering”, zegt Koen Vondenbusch van Flower Carpet. “Het wordt hier warm in de zomer en die bloem bevat veel water. Dat water verdampt en dan begint die bloem rond te vliegen. Dan krijg je een vliegend tapijt en dat is de bedoeling niet. Daarom werken we nu 100 procent met dahlia's. Het voordeel is dat die veel zwaarder zijn.”

De Luikse kunstenares Océane Cornille is de bezieler van het tapijt. Ze liet zich inspireren door Brussel zelf. 100 vrijwilligers hadden zo'n zes uur nodig om alle bloemen op hun plek te leggen. Het bloementapijt staat al enkele jaren op de UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed. Al verdwijnt het steeds bijna even snel als het gekomen is. Maar daar zit de organisatie niet mee in.

“Dat is net de kick”, zegt Vondenbusch. “Ons kunstwerk is er heel even en daarna nooit meer. Dat is net de magie. Daarom ook dat iedereen het wil zien. Heel België komt naar Brussel en wil dat bloementapijt bewonderen.”