CC Westrand sluit feestseizoen af met expo's van cursisten en participatieprojecten

CC Westrand is een cultuurcentrum waar mensen elkaar ontmoeten en zelf ook creatief bezig kunnen zijn. Het resultaat van die creativiteit wordt nu getoond in een aantal tentoonstellingen. Zo is er de expo ‘Goed gekozen’ van de volwassen cursisten die het voorbije jaar met kunst aan de slag gingen. Samen kozen zij welke opdracht hen het meest prikkelde en waarin ze zich helemaal konden laten gaan. De resultaten daarvan stellen ze nu tentoon. Er is ook een creatieve kleuterwerking in CC Westrand. Ook wat de allerjongsten dit schooljaar maakten in het thema BAUHAUS kan je bekijken.

Er wordt ook geklonken op twee participatieve projecten. Zo is er de ramenexpo van het jongerenproject FRIS dat ervoor zorgt dat mensen op een alledaagse en ongedwongen manier in aanraking komen met kunst die dag en nacht toegankelijk is. Het tweede participatieve project is een samenwerking tussen de scholen GBS De Kriebel en de vrije Basisschool Klavertje 4. Zij leerden het Westrandgebouw en architect Alfons Hoppenbrouwers beter kennen en ontwierpen vervolgens vier speelse en kleurrijke toevoegingen aan de speelhoek van Westrand.

Intussen lanceerde CC Westrand ook het cultuuraanbod voor volgend seizoen. Dat ontdek je hier.