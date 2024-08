Dag op dag 40 jaar geleden dat Ann Christy overleed: ”Het podium was haar domein”

Op 28 maart '84 is Ann Christy voor de laatste keer op tv te zien. Enkele weken later verliest ze de strijd tegen een ver uitgezaaide baarmoederhalskanker. Ann leeft voort in haar muziek. Haar carrière begint in de jaren '60 met Franse liedjes, maar al snel schakelt ze over naar het Nederlands. Haar liedjes zijn veertig jaar na haar overlijden uitgegroeid tot Vlaams cultureel erfgoed.

Mary Boduin schreef voor Ann Christy haar twee grootste hits : ‘Dag vreemde man’ en ‘Gelukkig zijn’. Met dat nummer vertegenwoordigde ze België op het Eurovisiesongfestival in 1975 : “ Ze had een enorme kracht op het podium, ik vond dat een rots. In het gewone leven was ze heel onzeker, een wankel meisje. Maar het podium dat was haar domein”, aldus Boduin.

Liliane Saint-Pierre leerde Ann Christy kennen in 1967. De twee hadden in die tijd dezelfde manager. Het klikte meteen tussen de zangeressen, vertelt zangeres Liliane Saint-Pierre: “Ann is iets dat met mij verbonden is sinds het moment dat ik met Mark, de man van Ann, ben gaan samenleven. Hem heb ik ondertussen ook moeten afgeven. Dat is iets dat in elkaar vloeit. Het is zoals een zus die je verliest.”

De carrière van Ann Christy liep niet altijd over rozen. Zo maakte ze af en toe de verkeerde carrièrekeuzes en was het vaak een verhaal van 'net niet'. Pas na haar dood kreeg ze de erkenning die ze verdient.