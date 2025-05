‘Dag Vreemde Man’ sluit tournee af na 75 optredens en 20.000 toeschouwers: “Gevoelige snaar geraakt”

De voorstelling Dag Vreemde Man ging op 9 februari vorig jaar in première in CC Het Bolwerk in Vilvoorde en toerde sindsdien langs culturele centra in binnen- en buitenland. “Zo werd de Arenberg in Antwerpen vier keer gevuld, de Brugse stadsschouwburg zelfs vijf keer. Er waren ook optredens op de Gentse Feesten en De Gordel en voorstellingen in Nederland, Duitsland, Hongarije, Tsjechië en Polen”, zegt Peter Schoenaerts. “Daarmee groeide het project uit tot een cultureel visitekaartje voor Vlaanderen en de Nederlandstalige muziek. In totaal hebben zo’n 20.000 toeschouwers de voorstelling gezien. Het project raakte duidelijk een snaar bij het publiek.”

‘Theater van A tot Z’ bracht twee jaar geleden 20 deelnemers samen, die elkaar nog niet kenden. Naast vluchtelingen uit Oekraïene en Palestina waren er ook expats en migranten bij uit Hongarije, Roemenië, Congo, Kameroen, Mexico, Colombia, Kazachstan en Taiwan. En niet te vergeten: enkele Franstalige Belgen. Ze leerden maandenlang zingen, acteren, dansen én Nederlands.

“Met dit project wilden we een boodschap van diversiteit en positiviteit uitdragen. Het heeft mensen met erg verschillende achtergronden bij elkaar gebracht. Mensen die nog niet lang in België zijn, staan er zij aan zij op het podium met anderen uit de hele wereld. Ze zingen onze Nederlandstalige klassiekers alsof het de hunne zijn", besluit Schoenaerts.