Eerste Belgian Cheese Awards in geuzestekerij 3 Fonteinen

Organisator Ann Keymeulen is al jaren dol op kaas. Na enkele workshops te volgen, schoolde Ann zich om van keramiste naar kaasexpert, meer bepaald is ze gespecialiseerd in Belgische kazen.

Ann schreef er zelfs een boek over, ‘De kunst van kaas’. “Ik noem mijzelf een 'Belgietariër' ik eet natuurlijk een beetje van alles, maar het liefst eet ik Belgische producten”, zegt Keymeulen. “Mensen die echt met Belgische melk werken, die in België maken en ook in België rijpen. We zijn er ons niet zo van bewust, maar we hebben ook een terroir."

Met de Belgian Cheese Awards wou Ann kazen van bij ons onder het voetlicht zetten. Daarvoor kreeg ze de hulp van vier studenten Event en Project Management. "Voor hun eindwerk organiseren ze dit evenement. Ik moet zeggen ze doen dat echt super. Ze hebben zich gesmeten, niet normaal. Ze hebben er veel meer uren ingestoken dan wat eigenlijk verwacht wordt van zo’n eindwerk. Zonder hen waren de Belgian Cheese Awards hier niet geweest."

Hier, dat is in de geuzestekerij van 3 Fonteinen in Beersel. "Voor mij zijn kaas en geuze een goede match. Kaas is, net als geuze, het resultaat van een fementatieproces”, zegt Keymeulen. “3 Fonteinen zet bovendien in op hun terroir door oude graansoorten te cultiveren.” Ook de vele bezoekers konden de combinatie kaas en geuze pruimen. Er komt een tweede editie, al wist Keymeulen nog niet wanneer die zou doorgaan.

De eerste editie van de Belgian Cheese Awards werd gewonnen door Aurelie van Karditsel in de categorie Best Belgian Raw Milk, Ook Lotenhulle Rouge van Little Cheese Farm, kon de jury bekoren met zijn romige textuur, subtiele zoutbalans en verfijnde nootachtige toets.