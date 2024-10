Jaarlijkse Sint-Leonardusprocessie Peutie blijft succes: "Half Peutie neemt deel"

Sint-Maarten is de patroonheilige van Peutie, maar vreemd genoeg is het niet de heilige Martinus van Tours die door de straten van Peutie schrijdt, maar wel Sint-Leonardus van Noblac. “Veel mensen vinden dat eigenaardig, maar sinds mensenheugenis is hier een processie ter ere van Sint-Leonardus. Hij was een bisschop ten tijde van de Merovingers, verbonden aan de hofhouding van Clovis. Hij was een bisschop die vereerd wordt door de boeren en ook de door de zieken,” weet Marc Van Asch van de parochiegemeenschap Sint-Martinus-Peutie.