Japan Fes 2025 verhuist naar Vilvoorde en wil het grootste Japanse cultuurfestival van de Benelux worden

Japan Fes 2025 is een festival dat mikt op een groot doelpubliek: van gezinnen met kinderen tot jongvolwassenen en cultuurliefhebbers. Het vindt plaats op 12 en 13 april, midden in de paasvakantie. Tickets worden per dag verkocht en het programma is grotendeels hetzelfde op beide dagen.

Op 13 april gaat ook de Wereldexpo 2025 in Osaka van start. Net zoals de Expo in Japan het land en zijn innovaties wereldwijd in de kijker zet, wil Japan Fes in Vilvoorde een uniek platform voor Japanse cultuur creëren dat traditie, innovatie en entertainment samenbrengt. Het festival is niet alleen een culturele viering, maar ook een interactieve belevenis waar bezoekers actief kunnen deelnemen aan workshops, demonstraties en ervaringsgerichte activiteiten.

Zes thematische werelden

Bezoekers zullen de mix van traditionele en moderne Japanse cultuur kunnen ervaren in zes thematische werelden. Zo is er de ‘Martial Arts Arena’ rond gevechtskunsten, in een andere wereld is bedoeld voor manga- en gamingfans. Nog een andere wereld focust op het culinaire Japan. Er is ook een festival-stage.

Tijdens de persconferentie over het festival onderstreepte de Japanse ambassadeurMikami in zijn speech de lange en vruchtbare diplomatieke en culturele vriendschap tussen Japan en België die in 2026 160 jaar bestaat.

Burgemeester van Vilvoorde Jo De Ro: “We hebben al lang een prima samenwerking met zusterstad Komatsu, de vriendschap tussen de twee steden wordt verder versterkt door dit festival.”