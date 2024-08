Kerktoren Heikruis in de steigers: “Dorpszichtbepalend stukje erfgoed in ere herstellen”

De Sint-Bernarduskerk in Heikruis dateert uit 1938. Typerend aan de kerk is de hoge en slanke toren, maar in 2018 bleken er al stenen los te komen. Het veiligheidsnet rond de toren maakt nu plaats voor steigers. “Na het bouwverlof wordt nu gestart met de echte herstellingswerken: loszittende stenen en voegen aanpakken, vernieuwing van de dakconstructie, binnen- en buitenschrijnwerk en dakkapel; vochtbehandeling en nog meer”, zegt burgemeester Eddy Timmermans. “Een dorpszichtbepalend stukje erfgoed wordt zo in ere hersteld.”

Naast de kerktoren wordt in samenwerking met 3Wplus ook de eeuwenoude kerkhofmuur hersteld en gestabiliseerd. Op het kerkhof worden dan weer grafzerken gereinigd die door de jaar heen zijn aangetast. “Deze noodzakelijke werken zijn gericht op het behoud van ons waardevol erfgoed”, klinkt het nog.