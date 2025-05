Klarafestival zoekt nieuwe intendant: "Naar een even avontuurlijke toekomst voor Klarafestival!"

Klarafestival, dat dit jaar nog zijn twintigste verjaardag vierde, start de selectieprocedure voor een nieuwe intendant die vanaf 2026 het beleidsplan 2028-2032 zal schrijven. Huidig intendant Joost Fonteyne vroeg de raad van bestuur om volgend jaar, na afloop van Klarafestival 2026, in zijn opvolging te voorzien.

“Het is belangrijk dat het nieuwe beleidsplan geschreven wordt door de persoon die de volledige beleidsperiode kan uitvoeren", zegt Fonteyne. "Ik kijk ernaar uit om samen met het team de 21ste editie van Klarafestival in 2026 vorm te geven. Ik stel daarna mijn opgebouwde ervaring in de sector nog enkele jaren ter beschikking.”

Chantal Pattyn, nethoofd van Klara, zwaait Fonteyne uit en blikt alvast vooruit. “Ik wil Joost alvast hartelijk danken voor de voorbije jaren", zegt Pattyn. "Op naar een even avontuurlijke toekomst voor Klarafestival!”