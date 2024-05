Nieuwe muurschilderingen eren Remco Evenepoel en koers in het land van de geuze

Vlaams-Brabant heeft heel wat wielerhelden, zoals Eddy Merckx, Sven Nys of Remco Evenepoel, voortgebracht. “Zij werden groot op Vlaams-Brabantse bodem en zorgden er voor dat deze regio de koers in haar hart draagt,” klinkt het bij Toerisme Vlaams-Brabant. Bovendien komen steeds meer fietsers de provincie met hun race- of gravelfiets verkennen.

Om de beleving langs de sportieve fietsroutes te verhogen, laat Toerisme Vlaams-Brabant via het project ‘Jong Koersgeweld’ 10 street art kunstwerken aanbrengen. Nadat al werken in Overijse, Korbeek-Dijle, Diest, Steenhuffel en Holsbeek werden onthuld, is Remco Evenepoel nu vereeuwigd op een zijmuur van café Meyts-Pollé in Elingen. Het werk is van de hand van kunstenaar Sam Billen.

Ook in Beersel is een kunstwerk ingehuldigd. Op de zijgevel van Bierhuis Oud-Beersel prijkt een abstract kunstwerk van een wielerpeloton honden, met een knipoog naar geuze en lambiek.