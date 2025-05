Piet Van Aken viert 80ste verjaardag met expo in Meise: “Spel tussen water en verf blijft boeien”

Je wordt maar één keer tachtig en daarom krijgt Piet Van Aken de eer om het Cultuurhuis van Meise een week lang in te palmen met zijn werk. Wie in Meise en wijde omtrek ‘aquarel’ zegt, zegt Piet Van Aken. De schilder uit Sint-Brixius-Rode maakt al meer dan 30 jaar fijne waterverfschilderijen en dat doet hij met verve. “Ik ben begonnen toen ik 16 was, maar toen kon je nog niet spreken van een artistieke loopbaan. Die is pas veel later gekomen, toen ik gebeten werd door de aquarelmicrobe. Dat is echt op mijn lijn geschreven”, zegt Van Aken.

Als we vragen wat hem zo aantrekt in de techniek, hoeft Piet niet lang na te denken. “Het spel tussen water en verf. Ik ben al heel mijn leven een spelende mens. Ik heb vroeger voetbal gespeeld, tennis, pingpong, wielrennen, noem maar op. Iets creëren met water en kleuren dat iets uitdrukt en de mensen boeit, vind ik belangrijk in mijn werk”, zegt Van Aken. “Ik ben van nature heel zenuwacht en ongeduldig, maar als ik begin te schilderen valt dat allemaal van mij af. Dan heb ik het geduld om tot een goed resultaat te komen.”

De tentoonstelling van Piet Van Aken loopt nog tot zondag 9 juni in het Cultuurhuis in Meise. Daarna gaat tachtigjarige schilder gewoon door met aquarelleren, tot hij erbij neervalt vertrouwde hij ons toe.