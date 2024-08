Provincie zet Brabants trekpaard op toeristische kaart: “Vandaag te weinig beleving rond onze trots”

De provincie Vlaams-Brabant deed de afgelopen jaren al heel wat inspanningen om het voortbestaan van het Brabants trekpaard te garanderen. Zo ontwikkelde Toerisme Vlaams-Brabant ook een trekpaardenverhaal om de Brabantse trots op de kaart te zetten. Maar op dit moment is er, op enkele evenementen na, weinig toeristische beleving over het trekpaard.

“Daar komt verandering in”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor toerisme. “De provincie Vlaams-Brabant draagt zijn symbool hoog in het vaandel. Op evenementen, jaarmarkten en processies zijn deze dieren de publiekslieveling bij uitstek. Daarom gaan we vanaf volgend jaar een nieuw trekpaardenverhaal uitrollen en zo onze trots op de toeristische kaart zetten.”

Toerisme Vlaams-Brabant gaat, samen met enkele fokkers, dit verhaal creëren. Drie stoeterijen zetten hun staldeuren open voor bezoekers. “Het gaat om stoeterij De Mussenhoek in Kampenhout, fokkerij De Vollezeele in Galmaarden en Het Bruggenveld in Dilbeek”, zegt Coppens. “In 2025 zal er van april tot oktober ook elke maand een trekpaardenevenement zijn, elk met een eigen creatieve insteek. maar met als terugkerend element een contactmoment voor liefhebbers die de aanschaf van een trekpaard overwegen.”

Die activiteiten vinden onder meer plaats in Vollezele, de bakermat van het trekpaard, in het provinciedomein van Huizingen en in stoeterij van het Bruggeveld in Dilbeek.