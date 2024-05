Restauratie kerktoren Heikruis kan starten: “Stukje erfgoed in ere herstellen”

De huidige Sint-Bernarduskerk dateert uit 1938. Typerend aan de kerk is de hoge en slanke toren, maar in 2018 bleken er al stenen los te komen. Nu komt er een structurele oplossing. “Het metselwerk wordt over de gehele lengte van de toren nagekeken op mogelijk losse stenen en waar nodig worden ze vervangen”, zegt burgemeester Eddy Timmermans. “Het voegwerk wordt overal nagekeken en hersteld. De toren wordt met injecties behandeld tegen opstijgend vocht. Aan de betonnen basisconstructie aan de binnenkant scheelt gelukkig niets, de stabiliteit van de kerktoren kwam nooit in gedrang.”

De kerk krijgt ook een volledig nieuw dak. “Dit is een belangrijk en herkenbaar deel van de dorpskern van Heikruis en op die manier een deel van ons erfgoed”, zegt schepen van Erfgoed Rudi Seghers. “Ook daarom willen we de kerktoren in ere herstellen. Onze gemeente is gezegend met enkele erfgoedpareltjes en die koesteren we. In Bellingen ronden we later dit jaar de derde en de laatste fase af van de Abdijkerk, na een restauratieproces van meer dan 10 jaar.”