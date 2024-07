Sint-Hubertusprocessie in Elewijt erkend als immaterieel erfgoed

De Sint-Hubertusprocessie in Elewijt eert Sint-Hubertus, de patroonheilige van de parochie. De processie bestaat al meer dan 400 jaar en vindt zijn oorsprong in de verering van Sint-Hubertus als beschermer tegen hondsdolheid. Ze werd voor het eerst gehouden in 1603. “Sint-Hubertus heeft via het geloof mensen proberen te verenigen. Dat willen we met de processie vandaag nog altijd willen uitdragen”, zei medeorganisator Luc Heremans bij de 420ste editie vorig jaar.

De Sint-Hubertusprocessie wordt samen met onder meer de Vlaamse jeugdbewegingen en Sint-Leonardusprocessie van Zoutleeuw erkend als immaterieel erfgoed. “Ze tonen hoe rijk en divers immaterieel erfgoed kan zijn”, zegt Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon. “De Sint-Hubertusprocessie is belangrijk voor Elewijt. Het evenement verbindt verschillende generaties, versterkt de gemeenschapszin en herinnert aan de rijke geschiedenis van het dorp.”