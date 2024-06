Stralend lenteweer voor 120ste Sint-Paulusprocessie in Opwijk

In Opwijk is de 120ste Sint-Paulus paardenprocessie een feit. Elke vierde zondag van juni trekt de processie ter ere van Sint-Paulus door de straten van Opwijk. Met een duizendtal figuranten, zo’n dertig wagens, een honderdtal paarden en fanfares. Zij beelden samen het leven van patroonheilige Sint-Paulus uit. Hij is sinds de 15de eeuw patroonheilige van alle ruiters en van de gemeente Opwijk.