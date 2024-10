Wim Moortgat uit Melsbroek maakt indruk op Belgian Photo Awards met AI-foto’s

Wim Moortgat won de zilveren op de Belgian Photo Awards in de categorie Illustratie met zijn verhalende foto ‘Some Tea, My Dear’. Naast het zilver in Illustratie won hij ook twee prijzen in de categorie Portret met zijn portretten ‘Redhead’ en ‘Holly’. “Als fotograaf verken ik nieuwe creatieve wegen en combineer ik mijn vakkennis met de kracht van kunstmatige intelligentie om zo verhalende, dynamische beelden tot leven te brengen”, zegt Moortgat.

Eerder dit jaar behaalde de fotograaf uit Melsbroek een finaleplaats in de Europese wedstrijd FEP Awards. Eind november organiseert hij samen met de gemeente Steenokkerzeel de tentoonstelling "De Magie van AI". “Deze tentoonstelling neemt bezoekers mee in een wereld van AI-gebaseerde kunst, met beelden variërend van etherische engelen tot futuristische voertuigen”, aldus Moortgat. Meer details over de tentoonstelling vind je hier.