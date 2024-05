Zaventem Proms't in cultuurcentrum De Factorij

Vrijdagavond vond in cultuurcentrum De Factorij de vijfde editie plaats van Zaventem Proms’t. Dat is een muziekfestival dat de mosterd haalt bij de Night of the Proms. Het was genieten van een mix van genres, van pop tot klassiek. Lokale muziekverenigingen werkten samen met bekende artiesten zoals Paul Michiels van Soulsister. Het Vlaams-Brabants Symfonie Orkest, een popband, een 100-koppig koor en een kinderkoor gaven het beste van zichzelf.