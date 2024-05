Brussels Airlines vecht nieuwe vergunning voor luchthaven in Zaventem aan

In de nieuwe vergunning wordt het aantal vliegbewegingen vanaf 2032 beperkt tot 240.000 per jaar. Brussels Airlines vreest dat dat plafond de toekomstige activiteiten van de luchtvaartmaatschappij in het gedrang brengt en bovendien in strijd is met Europese regels. Zo zou de opgelegde procedure van een ‘evenwichtige aanpak’ niet zijn gevolgd. “Operationele beperkingen kunnen enkel worden toegepast nadat eerst andere mogelijkheden werden onderzocht, en dus niet als eerste toevlucht”, klinkt het bij Brussels Airlines.

Brussels Airlines laat verder nog weten dat het geen bezwaar heeft tegen de doelstellingen om de geluidshinder en de uitstoot van de luchtvaartsector te verlagen. Brussels Airport schermt ook met de Europese regels, maar vraagt voorlopig geen vernietiging van de nieuwe omgevingsvergunning, maar gaat wel in beroep tegen de regeling rond de diabolotoeslag. Die zegt dat de luchthaven jaarlijks 10 miljoen euro moet betalen aan Infrabel zodat toeslag voor reizigers daalt.