Flinke investering in luchthaven Zaventem: "Motor van welvaart en grote werkgever"

Brussels Airlines Zaventem kondigde vandaag, samen met minister van Vlaamse Rand Ben Weyts en federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Cruke, een investering van 500 miljoen euro aan. Het gaat om de bouw van een nieuwe intermodale hub, een uitbreiding van de vertrekhal en aankomsthal, een nieuw hotel, een nieuwe drop-off zone en een groene boulevard met park.

Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts benadrukte het belang van de luchthaven in de regio. “De luchthaven in Zaventem is een motor van de welvaart en een grote werkgever in Vlaams-Brabant, die ook voor de rest van Vlaanderen en zeker ook Brussel enorme waarde heeft”, zegt Weyts. “Grote investeringen in de luchthaven renderen voor ons allemaal. Bovendien gaat er veel aandacht naar de leefbaarheid van de omgeving, een betere multimodale ontsluiting en meer groen. Meer groei voor de luchthaven en meer aandacht voor de omgeving in de Vlaamse Rand gaan hier opnieuw hand in hand.”

"Deze investeringen luiden een nieuw tijdperk in voor de luchthaven”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport, “Het is dan ook met trots dat we onze plannen voorstellen die de beleving van onze passagiers enorm zullen verbeteren." De werken zouden klaar zijn in 2032.