Haacht trekt opnieuw ten strijde tegen zwembad aan Kampenhout-Sas: “Ze vrezen mobiliteitsproblemen”

Vorig jaar in juni stelde projectontwikkelaar Retail Estates uit Ternat plannen voor om op de site van de voormalige witloofveiling in Kampenhout-Sas een zogenaamde woonboulevard op te trekken. In de vergunnigsaanvraag is ook een witloofrestaurant, een fietscafé én een zwembad opgenomen. Dat laatste kwam er op vraag van de gemeente Kampenhout die zelf op zoek zou gaan naar partners voor de uitbating en de financiering van het Zwembad. De projectontwikkelaar koesterde de hoop dat begin 2025 de woonboulevard zou opengaan, en het zwembad snel zou volgen.

Maar dat ziet er niet naar uit nu buurgemeente Haacht opnieuw beroep aantekent. “We hadden eerder al een vergunning gegeven, maar daartegen was de Bond Beter Leefmilieu en Haacht in beroep gegaan”, legt burgemeester Kris Leaerts uit. “De provincie Vlaams-Brabant keurde de vergunning unaniem goed, maar de gemeente Haacht gaat nu opnieuw in beroep. Zij vrezen voor mobiliteitsproblemen. Ik ben teleurgesteld, want de zaken die nu opgeworpen worden hadden kunnen voorkomen worden.”

Met andere woorden: terug naar af? Zo scherp wil Leaerts het niet stellen. “Het is de bedoeling dat de ontwikkelaar en het studiebureau een bijkomend mobiliteitsplan opmaakt. Daarin is sprake van ANPR-camera’s zodanig dat het sluipverkeer geweerd wordt. We hebben al rond de tafel gezeten en hopen Haacht te overtuigen, zodat ze hun beroep intrekken”, zegt Leaerts. Zo niet moet de commissie voor vergunningsbetwistingen zijn werk doen en dan zou het wel eens kunnen dat Kampenhout nog lang kan wachten op het zwembad waar het zo naar verlangt.