Brussels Airport over advies Hoge Gezondheidsraad: "Nachtvluchten zijn noodzakelijk"

Brussels Airport is zich naar eigen zeggen bewust dat er een geluidsimpact is door de luchthavenactiviteiten. "We kiezen daarom voor een aanpak die de leefkwaliteit verbetert én de activiteiten en jobs op de luchthaven waarborgt", zegt Brussels Airport in een reactie aan onze redactie. " De geluidsimpact is al sterk gedaald, met maar liefst 57% tussen 2000 en 2019 en zal de komende jaren nog verder dalen door innovatieve technologieën. Maar we willen de nachtvluchten behouden, want ze zijn noodzakelijk voor de cargo-operaties én het passagiersnetwerk van de luchthaven."

De luchthaven in Zaventem wijst ook op de economische realiteit. "Bepaalde vracht is tijdsgevoelig en moet zo snel mogelijk getransporteerd worden, zoals farmaceutische produceten. Maar ook voor passagiersmaatschappijen die hun thuisbasis op Brussels Airport hebben, zijn nachtvluchten belangrijk. Ze hebben die nachtelijke operaties nodig om hun netwerk en hubfunctie te garanderen, hun vloot zo efficiënt mogelijk in te zetten en rendabel te opereren."

Minister Demir: "Tering naar de nering zetten"

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, die de vergunning voor de luchthaven afleverde, vindt dat de oproep van de Hoge Gezondheidsraad laat komt. "Bovendien gaat de oproep niet in op de nieuwe voorwaarden die worden opgelegd aan de luchthaven", zegt Demir. "Daarin zijn voorwaarden opgelegd, zoals het aantal ernstig slaapverstoorden dat met 30 procent moet dalen tegen 2032, een verbod op de meest lawaaiige vliegtuigen en de introductie van stille weekendnachten vanaf 2028."

Demir wijst ook op het belang van een evenwichtige vliegwet. "Die zou de impact op Vlaanderen nog sterk verminderen, maar de federale regering slaagde er echter niet in die te maken, waardoor een billijke spreiding van de lasten ook niet verworven is. Jammer dat niet elke regering haar verantwoordelijkheid neemt", aldus Demir. "Volgens premier de Croo is onze afgeleverde vergunning te streng, volgens anderen niet streng genoeg. Dat bewijst het evenwicht in de vergunning. En het is aan de uitbater om de tering naar de nering te zetten."