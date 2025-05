Nationale stakingsdag: trein, bus en vuilnisophaling verstoord

Er wordt opnieuw actie gevoerd tegen de hervormingen die de regering-De Wever wil doorvoeren. Wie van het openbaar vervoer gebruik maakt, zal de staking voelen. De Lijn verwacht dat in onze provincie 4 op de 10 bussen niet zullen rijden. Ritten die niet rijden, worden niet getoond in de app van de vervoersmaatschappij. Tussen de grote steden zullen 3 op de 5 treinen sporen rijden, op de andere lijnen zowat de helft. Ook de MIVB verwacht grote hinder, op de luchthaven in Zaventem is er geen impact door de nationale staking.

Intradura meldt dat ook de afvalophaling is verstoord. In Drogenbos wordt vandaag papier en karton opgehaald, maar de restafval- en gft-ophaling is uitgesteld naar volgende week dinsdag. Ook in Grimbergen, Linkebeek en Sint-Pieters-Leeuw worden ophalingen uitgesteld. Alleen in Ternat en Opwijk gaan de voorziene ophalingen door. De containerparken uitgebaat door Intradura zijn ook gewoon open. Meer info vind je op de website. Incovo en Interza melden dat de wachttijden aan de recyclageparken kunnen oplopen.