Ternat wil pionier in energiedelen zijn: "Vrij uniek in Vlaanderen"

Opgestart tijdens vorige legislatuur

"Tijdens de vorige legislatuur besliste het toenmalige bestuur om energie te delen tussen het sportcentrum en het gemeentehuis", zegt schepen van Sport Kris De Meuter. "Dankzij de steun van toenmalig schepen van Duurzaamheid Geert De Feyter. Na intensief overleg doen we sinds deze zomer aan energiedelen tussen beide gebouwen".

Op het sportcentrum liggen al sinds 2020 zonnepanelen op het dak. In april van dit jaar zijn daar nog extra panelen bijgekomen.

Lagere uitstoot, lagere energiefactuur

“Alle energie die we te veel opwekken voor het sportcentrum, delen we nu met het gemeentehuis. De rest wordt geïnjecteerd op het net,” verduidelijkt Rutger Belsack, schepen van Klimaat en Duurzaamheid. De impact is meteen merkbaar, laat de gemeente weten, in juni 2025 produceren de panelen 44.560 kWh stroom, waarvan 6.443 kWh met het gemeentehuis wordt gedeeld. Op jaarbasis verwacht Ternat zo’n 30.000 kWh te delen – goed voor het gemiddeld jaarverbruik van elf gezinnen.

Het lokaal verduurzamen van energie zorgt niet alleen voor een lagere CO₂-uitstoot, maar ook voor een lagere energiefactuur. “De eenheidsprijs per kWh voor het gemeentehuis ligt beduidend lager dan wat we normaal betalen aan onze energieleverancier. Het samenwerkingsmodel dat werd uitgewerkt tussen FARYS, Enebra en de gemeente Ternat is vrij uniek in Vlaanderen. We hopen dan ook een pioniersrol op te nemen in energiedelen op deze schaal,” besluit De Meuter.