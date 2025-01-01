Ternat wil pionier in energiedelen zijn: "Vrij uniek in Vlaanderen"

In Ternat zijn extra zonnepanelen op het sportcentrum gelegd. Om de energiekosten van de gemeente te drukken en om de CO₂-uitstoot te verlagen, deelt het sportcentrum overtollige energie met het gemeentehuis.

Opgestart tijdens vorige legislatuur

"Tijdens de vorige legislatuur besliste het toenmalige bestuur om energie te delen tussen het sportcentrum en het gemeentehuis", zegt schepen van Sport Kris De Meuter. "Dankzij de steun van toenmalig schepen van Duurzaamheid Geert De Feyter. Na intensief overleg doen we sinds deze zomer aan energiedelen tussen beide gebouwen".

Op het sportcentrum liggen al sinds 2020 zonnepanelen op het dak. In april van dit jaar zijn daar nog extra panelen bijgekomen.

Lagere uitstoot, lagere energiefactuur

“Alle energie die we te veel opwekken voor het sportcentrum, delen we nu met het gemeentehuis. De rest wordt geïnjecteerd op het net,” verduidelijkt Rutger Belsack, schepen van Klimaat en Duurzaamheid. De impact is meteen merkbaar, laat de gemeente weten, in juni 2025 produceren de panelen 44.560 kWh stroom, waarvan 6.443 kWh met het gemeentehuis wordt gedeeld. Op jaarbasis verwacht Ternat zo’n 30.000 kWh te delen – goed voor het gemiddeld jaarverbruik van elf gezinnen.

Het lokaal verduurzamen van energie zorgt niet alleen voor een lagere CO₂-uitstoot, maar ook voor een lagere energiefactuur. “De eenheidsprijs per kWh voor het gemeentehuis ligt beduidend lager dan wat we normaal betalen aan onze energieleverancier. Het samenwerkingsmodel dat werd uitgewerkt tussen FARYS, Enebra en de gemeente Ternat is vrij uniek in Vlaanderen. We hopen dan ook een pioniersrol op te nemen in energiedelen op deze schaal,” besluit De Meuter.

Meest bekeken

Brussels Airport
Economie
Mobiliteit

Brussels Airport rolt vanaf maandag nieuw check-in- en boardingsysteem uit

don 25 sep
Verouderde brug over E40 maakt plaats voor nieuwe
Mobiliteit

Zaterdagavond sluit E40 voor alle verkeer door sloop brug

din 23 sep
Jeugd
Onderwijs
Vlaamse Rand

Odisee Dilbeek start academiejaar met graduaat Orthopedagogische Begeleiding: "Opleiding met maatschappelijke impact"

woe 24 sep
Cultuur
Samenleving
Vlaamse Rand

Derde fase Sint-Pieters-en-Pauluskerk afgerond: "Vocht sijpelde via het dak binnen"

Jeugd
Sport

Sint-Antoniusschool in Liedekerke loopt voor Kom op tegen Kanker: "Vorige zomer een collega verloren"

woe 24 sep

Meer nieuws uit de regio

Roemeense delegatie laat zich inspireren door Pajots plattelandsbeleid
Groen

Roemeense delegatie laat zich inspireren door Pajots plattelandsbeleid: “Knap om te zien hier samengewerkt wordt”

woe 17 sep
Ann De Bolle (Vlaams Belang) uit Ternat legt eed af als nieuw provincieraadslid
Politiek

Ann De Bolle (Vlaams Belang) uit Ternat legt eed af als nieuw provincieraadslid

woe 17 sep
Sport

Basketbal: Asse-Ternat klopt Oostkamp met 83-74

zon 14 sep
Wambeek-Ternat haalt eerste overwinning binnen
Sport

Wambeek-Ternat haalt eerste overwinning binnen: "Blij want hoe langer de overwinning uitblijft hoe groter de druk"

maa 15 sep
Storm treft Pajottegem en Ternat
Samenleving

Storm trekt door Pajottenland, vooral Pajottegem en Ternat getroffen: “Omgevallen bomen en weggevlogen dakpannen"

don 4 sep