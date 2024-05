Havinet zoekt werkgevers voor mensen met een beperking: "Te weinig bedrijven springen op de kar"

Havinet, dat is de groep ontstaan is door het samengaan van Zonnestraal in Lennik, De Valier in Liedekerke en Eigen Thuis in Grimbergen, gaat op zoek naar meer werkgevers om mensen met een beperking aan het werk te zetten. Want er zijn nog te weinig bedrijven die op de kar springen, klinkt het. Wie dat wel doet, is ABC Drukkerij, net over de provinciegrens in Ninove. Een deel van het werk daar wordt ingevuld door mensen met een arbeidsbeperking.