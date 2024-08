Gooik wil Remco Evenepoel ereburger maken: “We kunnen hem niet genoeg vieren”

Drie dagen geleden triomfeerde Remco Evenepoel in Parijs. Ook in zijn nieuwe thuisbasis Gooik volgde iedereen de wedstrijd op de voet. “Hij traint vaak langs Pajotse wegen, dus we zien hem hier wel vaker door de straten rijden. Daardoor moedigt iedereen, dus dat moedigt iedereen uiteraard ook aan”, zegt burgemeester Gunther De Wilde. “Of hij een standbeeld krijgt? Dat is nog niet voorzien, maar je weet nooit. Wat een feit is: zijn prestaties kunnen niet genoeg gevierd worden.”

Na zijn dubbel goud op de Spelen willen ze hun nieuwe inwoner dan ook op een gepaste maneir eren. “We gaan in gesprek met zijn familie om te bekijken wat we kunnen doen. We kunnen hem ereburger maken, maar ook een deel van de sportsite naar hem vernoemen”, zegt De Wilde. “Het is belangrijk dat we een blijvende erkenning geven, want Remco is een grote inspiratiebron voor onze jeugd en sporters in onze regio.”

In Dilbeek, waar het ouderlijk huis van Evenepoel staat, is Remco al ereburger. “Of hij de eerste ereburger van Pajottegem wordt? Ik denk dat we zolang niet gaan wachten. Hij zou dan de muzikanten van ’t Kliekse vervoegen, die ook al ereburger van Gooik zijn”, besluit De Wilde.