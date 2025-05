Provincie brengt kennisinstellingen en bedrijven samen om na te denken over innovatie

Datacenters rijzen als als paddenstoelen uit de grond in onze regio. Ze doen het gigantische rekenwerk voor artificiële intelligentie, dat hand in hand gaat met innovatie. Duurzaamheid is daarbij een aandachtspunt, maar vooral de mens mag niet vergeten worden. "Zeker jonge mensen geven aan in onderzoek dat ze ook wat evenwicht willen tussen AI en de menselijke intelligentie en emotionele intelligentie. Die twee samenbrengen is belangrijk," legt veranderingspsycholoog Herman Konings uit. "Gebruik maken van technologie om de mens te dienen en niet de industrie."

Over dat evenwicht denken kennisinstellingen en bedrijven vandaag na op Smart Hub Connects. En het leidt ook tot resultaat, zoals de cooldolly's van Air Cargo Belgium. "Het was moeilijk om klaargemaakte medicijnen koel te houden en op de juiste temperatuur te houden naast het vliegtuig. Daarom hebben we ingezet op cooldollys, grote wagentjes op wieltjes die een constante tempratuur behouden en er zo voor zorgen dat de medicijnen goed bleven. Daar hebben we met de provincie voor een eerste keer samengewerkt," licht Freek De Witte van Air Cargo Belgium toe.

"Als provincie besteden we jaarlijks ongeveer 1 miljoen euro aan innovatieprojecten, met een maximum van 150.000 euro per project. In de 10 jaar dat we dat doen, hebben we al meer dan 140 projecten kunnen ondersteunen en dat heeft geleid tot heel mooie resultaten," besluit gedeputeerde voor Vlaams-Brabant Gunther Coppens (N-VA).