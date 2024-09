Vlaams-Brabantse bedrijven die jubileumjaar vieren in de bloemetjes gezet

“Of een bedrijf 10, 20 of 100 jaar bestaat, het is fijn om hen in de bloemetjes te zetten,” zegt gedelegeerd bestuurder van Voka Vlaams-Brabant Kris Claes. De oudste jubilarissen dit jaar zijn op de gedeelde derde plaats eeuwelingen Mosterdmakerij De Ster, Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen en Van Leeuwen Buizingen België. De tweede oudste is TMS Industrial Services (105 jaar) en het oudste bedrijf van onze provincie is Ijsfabriek Strombeek (120 jaar).

Ijsfabriek Strombeek levert alle mogelijke industriële, medische en voedingsgassen, en ook droogijs. “We zijn trots dat we al 120 jaar lang met onze familie besturen en dat nog altijd in de regio waar ons verhaal begon. Door de jaren heen bouwden we met onze medewerkers een solide onderneming uit met aandacht voor de streek. Door het creëren van werkgelegenheid, het ondersteunen van locale initiatieven en onze samenwerking met regionale partners blijven we trouw aan onze roots,” zegt Dieter Soens, CEO van Ijsfabriek Strombeek.