Commotie rond nieuwe sociale woonwijk in Kester

‘Dertig gezinnen een thuis geven in het binnengebied grenzend aan de Bruneaustraat en de Cypriaan Verhavertstraat. Uiteraard met respect voor de groene omgeving van Kester. Dat zijn onze plannen met Nieuwe Joen.’ Dat staat te lezen in een brochure van Providentia over de sociale woonwijk die de woonmaatschappij wil bouwen. Het gaat om drie woonblokken van acht sociale huurappartementen en zes koopwoningen, goed voor in totaal zo’n honderd nieuwe inwoners.

“De gemeente Gooik heeft net als alle andere gemeenten de taak gekregen om tegen 2025 een bepaald aantal sociale, betaalbare woningen te bouwen”, zegt Leen Deraedt van Providentia. “In Gooik waren dat er 70, waarvan er nog 53 moeten gerealiseerd worden.” Het woonproject ‘Nieuwe Joen’ moet mee die inhaalbeweging maken. De eerste plannen voor de bouw van woningen op de plek gaan al terug tot de jaren zeventig. Maar nu alles stilaan concreet wordt, rijzen er bij buurtbewoners en de lokale afdeling van Groen vragen over de ligging ervan - in watergevoelig gebied - én of zo'n groene long nog wel aangesneden moet worden.

“Elke week valt er meer water uit de lucht. Dat zal de komende jaren enkel maar meer worden omwille van de klimaatcrisis. We zijn absoluut voorstander van meer betaalbare woningen, maar0 dit lijkt ons een heel vreemd perceel om dan zo'n groot project voor honderd mensen te gaan realiseren”, zegt Alwin Loeckx van Groen. “Vanaf 1 januari maken we deel uit van de fusiegemeente Pajottegem. Misschien is het interessant om die doelstellingen rond sociale woningen dadelijk op het niveau van onze nieuwe fusiegemeente te gaan bekijken. In die fusiegemeente hebben we een aantal stationsomgevingen, er is een stelplaats, enzovoort. We denken dat er toch interessantere locaties zijn, met betere ontsluiting.”

Providentia: "Situatie wordt net beter"

Woonmaatschappij weerlegt de vrees van de buurt en Groen. “Door de sociale woonwijk zal de situatie net verbeteren”, meent Deraedt. “We gaan de bestaande beek behouden en verbreden, waardoor het hemelwater vertraagd zal opgevangen worden en vertraagd zal kunnen infiltreren. Het zal zelfs een oplossing bieden voor bewoners die nu een problematiek zouden hebben. Het is ook zo dat we een wadi voorzien.”

Morgenavond is er, door alle bekommernissen, in de Dorpsschool van Kester nog een infoavond. Drie dagen later sluit het openbaar onderzoek al. Ook daarrond is er wat ophef. “Of dat niet vroeger kon? Wel, we waren eigenlijk niet van plan om zo’n infomoment te organiseren. Maar we hebben vooraf wel meermaals gecommuniceerd”, aldus Deraedt.