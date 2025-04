Aantal knelpuntberoepen schrappen, stuit op tegenkanting: "Hartig woordje over spreken"

Slagers, bakkers, vrachtwagenchauffeurs en boormachinisten: Het zijn voorbeelden van knelpuntberoepen die zullen verdwijnen van de lijst waarvoor bedrijven arbeidsmigranten van buiten de EU kunnen inschakelen. Het voorstel van minister Zuhal Demir om de lijst in te korten, lokt hevige reacties uit bij de sociale partners.

"Kind met badwater weggooien"

"Symbool politiek", zegt Frank Moreels, voorzitter van BTB-ABVV. Volgens Moreels sluit Demir de deur van de legale en gecontroleerde arbeidsmigratie, waardoor ze de gebruikers van schimmige achterpoortjes beloont. "En terwijl de malafide spelers ongestoord hun gang kunnen gaan, worden Belgische bedrijven die wél correct willen werken zwaar getroffen", zegt Moreels. "Zij verliezen hun legale aanwervingskanaal en kunnen steeds moeilijker concurreren. Opnieuw worden de goeden gestraft en de valsspelers beloond.

Ook bij het Vilvoordse transportbedrijf Van Praet klinkt tegenkanting. "Ik heb zo'n beetje het gevoel dat ze het kind met badwater aan het weggooien zijn op dit moment", zegt Nils Van Praet, General Manager Transportbedrijf Van Praet. "Het is niet omdat een aantal individuen profiteren van die maatregel, wat op zich een heel goeie maatregel is, dat je dat volledig terug moet gaan draaien. We moeten wantoestanden individueel aanpakken, en die mensen die het wel gebruiken om vooruit te gaan, om Vlaanderen meer welvaart te bezorgen, laat die gewoon voortdoen."

Voka-KvK Vlaams-Brabant

Yves Lambrix, directeur Belangenbehartiging bij Voka-KvK Vlaams-Brabant, betreurt dan weer dat Demir een manier blokkeert waarmee werkgevers de vele openstaande vacatures kunnen invullen. "Als we kijken naar het aantal VDAB-vacatures, zie je voor vrachtwagenchauffeurs en buschauffeurs 7500 vacatures staan", zegt Lambrix. "600 in Vlaams-Brabant. Dat zijn jobs die niet ingevuld raken, jobs die eigenlijk belemmeren dat bedrijven voluit gaan, die de werking van de bedrijven, maar ook de welvaart van Vlaanderen, aantasten en dat is natuurlijk geen goede zaak."

"Na de paasvakantie moet dat bij de sociale partners aan tafel", zegt Lambrix. "Ik vermoed dat er niet veel enthousiasme voor Demirs voorstel zal zijn. Ik betwijfel ten zeerste of de regering de maatregel deze zomer zal kunnen uitrollen. Er zal eerst nog een hartig woordje over worden gesproken."